Landwirtschaft: Pflanzenschutz-Infos zu bürokratisch? EU-Kommissar zu Regeln

Die EU-Kommission will grundsätzlich den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel verringern. Manche dieser Mittel bekämpfen nicht nur Schädlinge, die Nutzpflanzen beeinträchtigen, sondern auch nützliche Bodenorganismen. Mehr als zwei Drittel der Böden in Europa sind einer Ende Januar 2026 in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studie zufolge mit Pflanzenschutzmitteln verunreinigt. Die Mittel seien nicht nur für Vögel, Bienen und andere Insekten eine Belastung, sondern auch für Böden, mahnte das Team um den Bodenökologen Marcel van der Heijden von der Universität Zürich.