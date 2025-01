Berlin/Schwerin - Die ostdeutschen Bundesländer wollen laut MV-Landwirtschaftsminister Till Backhaus zur Durchsetzung ihrer Agrarziele intensiver zusammenarbeiten. "Wir werden unsere Kommunikation in Richtung Brüssel und Berlin künftig eng abstimmen", kündigte der SPD-Politiker am Rande der Grünen Woche in Berlin nach einem Treffen mit seinen ostdeutschen Amtskollegen und den Spitzen der ostdeutschen Bauernverbände an.