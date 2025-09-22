Landwirtschaft: Ökolandbau in Thüringen stockt – fehlende Strukturen bremsen

Erfurt (dpa/th) - Die Umstellung auf den Ökolandbau kommt in Thüringen nach Verbandseinschätzung nur schleppend vorn. "Es liegt nicht an der Fläche oder dem Willen der Landwirte, sondern an den fehlenden Strukturen für Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung im Freistaat", sagte der Referent für Ackerbau und ökologischen Landbau beim Thüringer Bauernverband, André Rathgeber. Daraus resultierten lange Transportwege, die oftmals die Vermarktung zu kostendeckenden Preisen und somit den Anbau in Thüringen unwirtschaftlich machten. Dieses finanzielle Risiko scheuten viele Betriebe.