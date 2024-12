Erfurt (dpa/th) - Tausende Thüringer Agrarbetriebe können in den letzten Tagen des Jahrs mit millionenschweren Zahlungen aus der EU-Agrarhilfetopf rechnen. 217 Millionen Euro würden bis Ende 2024 vollständig an die Landwirte im Freistaat ausgezahlt, kündigte die neue Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) in Erfurt an. Es handele sich dabei um Direkt- und Ausgleichszahlungen der EU-Agrarpolitik.