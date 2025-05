Außerdem spielt es nach LfL-Angaben auch eine Rolle, dass in Bayern der Bio-Anteil an der Milcherzeugung besonders hoch ist. 8,8 Prozent der angelieferten Milch sei Bio, nur Baden-Württemberg komme auf einen annähernd so hohen Anteil. Deutschlandweit sei der Anteil nur etwa halb so hoch wie im Freistaat. Biobetriebe erreichten zwar vereinzelt auch sehr hohe Leistungen, im Schnitt seien die Milchleistungen der Kühe in Biohaltung aber geringer, zumal hier das Kraftfutter relativ teurer sei. Tierschützer kritisieren, Kühe würden körperlich überfordert, wenn sie immer mehr Milch geben müssen.