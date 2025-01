Der CDU-Chef stellte in Aussicht, über EU-Standards hinausgehende deutsche Alleingänge zu vermeiden. "Ich möchte Ihnen zusagen, dass wir aufhören in Deutschland, das was aus Brüssel kommt, alles nochmal zwei Umdrehungen nach oben zu bringen", sagte Merz. "Wenn wir uns in Europa auf gemeinsame Standards geeinigt haben, dann sind das die Standards, die auch in Deutschland gelten und nicht mehr und nicht weniger."