Landwirtschaft: Kartoffelernte in Bayern fällt schlecht aus

Die Landesvereinigung der Erzeugergemeinschaften hatte deshalb den Betrieben empfohlen, Anbauflächen zu reduzieren, um Angebot und Nachfrage anzugleichen. Die Kartoffelfläche im Freistaat ging nach Angaben der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) um vier Prozent auf 37.378 Hektar zurück. Betroffen waren Verarbeitungs- und Speisekartoffeln.