Landwirtschaft: Kaniber warnt vor Abhängigkeiten bei Ernährungssicherheit

München (dpa/lby) - Bayerns Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat davor gewarnt, sich bei der Ernährungssicherheit von anderen Ländern abhängig zu machen. "Europa muss endlich die Augen öffnen", sagte die CSU-Ministerin dem "Münchner Merkur". US-Präsident Donald Trump habe Europa zwar mit Blick auf seine mangelhafte Verteidigungsfähigkeit wachgerüttelt. "Aber über den Zivilschutz wird in Europa fast gar nicht gesprochen." Dazu gehöre auch die Landwirtschaft, die unabhängig von Importen für Ernährungssicherheit sorge.