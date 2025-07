Die Regentage der vergangenen zwei Wochen lassen fast vergessen, wie wenig Niederschlag in der ersten Jahreshälfte im Landkreis Hildburghausen gefallen ist. Bereits seit Ende des vergangenen Jahres liegen die monatlich gemessenen Regenmengen an der Wetterstation in Heßberg deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Landwirte stehen deswegen unter wachsendem Druck: Unregelmäßige Niederschläge und lang anhaltende Trockenphasen verschärfen die Situation auf den Feldern.