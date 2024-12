Fürth (dpa/lby) - In Bayern gibt es immer weniger Bauernhöfe mit Rinderhaltung. In den vergangenen zehn Jahren ging ihre Zahl um 24,5 Prozent zurück. Zum November registrierte das Landesamt für Statistik noch etwas mehr als 38.000 landwirtschaftliche Betriebe, die Rinder hielten. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich damit weiter fort.