Landwirtschaft: Immer mehr Sonnenblumen auf Sachsens Feldern

Ein Nachteil der Sonnenblumen sind allerdings die schlechteren Marktpreise im Vergleich zum Winterraps. Das hänge auch mit der Verwertung zusammen, sagt Theiß. "Wenn allerdings die Erträge ausfallen, fangen die Betriebe an zu rechnen und sagen, "Okay, ich gehe weniger Risiko ein und probiere es mit der Sonnenblume"."

Der Umstieg auf Sonnenblumen funktioniert unkompliziert. Die Aussaat kann mit der oftmals ohnehin vorhandenen Maisaussaattechnik erfolgen, wie Theiß erläutert. Nach der Ernte sollte eine tiefe Bodenbearbeitung vermieden werden, damit ausgefallene Sonnenblumenkerne nicht in der Folgefrucht durchwachsen. Aufgrund der tiefen Wurzeln der Sonnenblume ist eine starke Lockerung des Bodens nicht notwendig. Als Nachkultur bietet sich beispielsweise der anspruchslose Roggen an.