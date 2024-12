Landwirtschaft: Haupterwerbsbauern verdienen weniger

Kleinere Betriebe und kleinerer Gewinnrückgang in Bayern

Die Diskrepanz im Gewinn erklärt sich im Wesentlichen daraus, dass die bayerischen Betriebe im Schnitt kleiner sind als im übrigen Deutschland. Kleiner als in den meisten anderen Bundesländern fiel in Bayern aber auch der Gewinnrückgang aus. Die Haupterwerbsbetriebe in Schleswig-Holstein etwa erlitten im Schnitt Gewinneinbrüche von über drei Viertel, wie der neuen Ausgabe des jährlichen Situationsberichts der Landwirtschaft zu entnehmen war. Zumindest im bundesweiten Schnitt aber stieg das Eigenkapital der Landwirte trotz des Gewinnrückgangs um ein Prozent, die Verschuldung nahm ganz leicht ab.