Erfurt (dpa/th) - In Thüringen rollen dieser Tage vielerorts die Mähdrescher. Die Getreideernte habe in allen Regionen des Freistaats bereits in vollem Umfang begonnen, teilte das Agrarministerium mit. In der Region Sömmerda sei es bereits Ende Juni losgegangen. Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage hätten dazu geführt, dass viele Getreidearten schneller reiften.