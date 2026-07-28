Landwirtschaft: Geringere Getreideernte als in den Vorjahren erwartet

Erfurt (dpa/th) - Bei der diesjährigen Getreideernte werden geringere Erträge als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre erwartet. Nach einer ersten Schätzung der Thüringer Landwirtschaftsbetriebe dürften rund 2,2 Millionen Tonnen Getreide in diesem Jahr geerntet werden, teilte das Statistische Landesamt mit. Das seien 0,2 Millionen Tonnen beziehungsweise 8 Prozent weniger als im langjährigen Mittel von 2020 bis 2025. Auch der Ertrag je Hektar bleibt laut Prognose mit 6,8 Tonnen um 0,3 Tonnen unter dem der früheren Jahre zurück.