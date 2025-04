Getreide auf der Hälfte der Ackerfläche

Trotz der anhaltenden Trockenheit seien die Böden in den obersten Schichten noch mit Wasser versorgt, so der Bauernverband. Für eine gute Entwicklung der Pflanzen hofften die Bauern in den nächsten Wochen auf regelmäßige Niederschläge. Sonst werde der Bodenwasservorrat aufgebraucht und die Pflanzen litten unter Trockenstress.



In Thüringen werden jährlich mehr als die Hälfte der Ackerfläche mit Getreide bestellt. Nach einer Prognose des Statistischen Landesamtes wurden im Herbst auf rund 373.900 Hektar im Freistaat verschiedene Getreidesorten ausgesät. Damit stieg die Anbaufläche um 12.600 Hektar oder drei Prozent. Den größten Anteil hat Winterweizen mit einer Fläche von 185.300 Hektar - einem Plus von elf Prozent.