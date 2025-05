München (dpa/lby) - Die Erdbeerernte ist in vollem Gange. Auf vielen Feldern in Bayern wird die beliebte Frucht gepflückt – auch wenn der Mai bisher recht kühl ausgefallen ist. "Jetzt geht es richtig rund", sagt Benedikt Gänger vom Bayerischen Erwerbsobstbau-Verband in München. Um die Arbeit zu erleichtern, setzen Landwirte inzwischen vermehrt auf Hochbeete – im Fachjargon: bodenunabhängiger Anbau.