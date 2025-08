Landwirtschaft: Dürre und Regen – zur Unzeit

Erst über Wochen Hitze und Dürre, dann ein paar Wochen Dauerregen – beides verhagelt den hiesigen Landwirten die Erträge. Hitze und Trockenheit zur Unzeit geben Landwirte seit einigen Wochen zu Protokoll. Und auch an den Landwirtschaftsbetrieben im Landkreis gehen die Wetterkapriolen – erst ein feuchter Winter, dann kurze Hitze und erneut viel Regen in den vergangenen Wochen – nicht ohne Schäden vorbei. Erwischte die Pflanzen auf den Feldern erst die die kurze, aber heftige Hitze in der Wachstumsphase, kommt mitten in die Erntezeit hinein ein lang anhaltender Dauerregen. Zog im Mai und Juni jede Technikbewegung auf den Feldern große Staubschwaden nach sich, so drückte der Dauerregen dieser Tage die reifen Halme zu Boden. Im Frühjahr hätte es mehr Wasser, im Juli und August warme Temperaturen und eine trockene Witterung für die Ernte benötigt.