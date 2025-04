Landwirtschaft: Bundesrat dringt auf Neuregelung zu Wölfen

Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag bereits angekündigt, den Vorschlag der EU-Kommission zur Herabstufung des Schutzstatus unverzüglich in nationales Recht umzusetzen. Die Unions-Umweltexpertin Anja Weisgerber (CSU) sagte: "Wir müssen den Wolf auch in Deutschland bejagen, damit wir die Bestände gezielt klein halten." Er solle ins Jagdrecht aufgenommen werden.