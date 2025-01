Landwirtschaft: Bürokratie kostet Thüringer Landwirte Millionen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landwirte haben einer Berechnung zufolge Bürokratiekosten in Millionenhöhe. Rein statistisch könnten rund 18,6 Millionen Euro für die Landwirtschaft im Freistaat anfallen, teilte das Agrarministerium mit. "Geld, das besser in neue Maschinen, Verfahren und Produkte investiert wäre", sagte Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU). Das Ministerium legt für die Berechnung bundesweite Zahlen und Thüringens Anteil an der landwirtschaftlichen Wertschöpfung zugrunde.