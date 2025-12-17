Landwirtschaft: Blauzungenkrankheit in Sachsen hat Auswirkungen auf Nachbarn

Potsdam/Meißen - Nachdem bei einem Rind im sächsischen Meißen Anfang der Woche die Blauzungenkrankheit festgestellt wurde, gelten auch für einige Gebiete in den angrenzenden Bundesländern Restriktionen. Wie das Landwirtschaftsministerium Brandenburg mitteilte, sind von der sogenannten Restriktionszone neben großen Gebieten im südlichen Brandenburg auch Teile von Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen. Aus der Zone dürfen für das Blauzungenvirus empfindliche Tiere wie Rinder, Schafe oder Ziegen nur unter bestimmten Bedingungen in virusfreie Regionen innerhalb Deutschlands und der EU gebracht werden.