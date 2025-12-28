Landwirtschaft Bio kräftig im Plus - aber nicht auf den Feldern

Obst und Gemüse

"Die Schere zwischen Produktionskosten und erzielbaren Preisen öffnet sich weiter und belastet die Zukunftsfähigkeit vieler Betriebe", heißt es im Bericht. Die Apfelernte 2025 sei um 25 Prozent größer ausgefallen als im Vorjahr, das Preisniveau lag aber deutlich darunter. Bei Erdbeeren sei die Freilandernte um vier Prozent auf 75.500 Tonnen gesunken - die niedrigste Menge seit 1995. Bei Spargel war es mit nur noch 98.900 Tonnen die kleinste Erntemenge seit 2010.

Eier

Auf dem Eiermarkt gab es dank einer außergewöhnlich hohen Nachfrage einen Höchststand beim Pro-Kopf-Verbrauch mit 253 Eiern. Stark gefragt seien weiter Eier aus Bio- und Freilandhaltung. Der Selbstversorgungsgrad blieb bei 72 Prozent, der Großteil der Importe kommt aus den Niederlanden.

Getreidemarkt

Bei Getreide seien die Märkte weiterhin sehr volatil, aktuell gebe es etwa bei Brotweizen Preisrückgänge im Vergleich zum Vorjahr. Eine Besserung sei nicht in Sicht, weltweit werde mit einer Rekordernte bei Weizen gerechnet.