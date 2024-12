Landwirtschaft: Bayerns Bauern kritisieren Mercosur-Abkommen

München (dpa/lby) - Der bayerische Bauernverband (BBV) kritisiert den Abschluss des Freihandelsabkommens Mercosur. "Dieses Abkommen ist ein völlig inakzeptabler Kuhhandel", teilte BBV-Generalsekretär Carl von Butler mit. "Wegen der Exportinteressen einzelner Industriezweige wird alles, was wir hier in Europa an Umwelt-, Klimaschutz-, Tierwohl- und Prozessstandards haben und einhalten, unterminiert." Diese Politik sei unglaubwürdig, klimaschädlich und setze die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln aufs Spiel.