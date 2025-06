Berlin - Auf den Getreidefeldern rollen jetzt die Mähdrescher an. Und viele Bauern hoffen nach einem trockenen Frühjahr zumindest auf eine normale Ernte. Im politischen Sommer will die Branche aber auch schon erste Schritte der neuen Bundesregierung sehen, die nicht nur den Krach um den Agrardiesel heilen soll. "Wir sind gespannt, was der Minister im Gepäck hat", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutschen Bauerntag in Berlin. "Er muss jetzt liefern."