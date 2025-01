Landwirtschaft: Bauern angespannt auf dem politischen Feld

Berlin - Vor einem Jahr rollten aufgebrachte Bauern mit Traktoren durch die Republik. Und auch diesmal bringen sich die Landwirte zur Messe Grüne Woche in Berlin wieder politisch in Stellung. Denn es läuft der Bundestagswahlkampf. "Wir brauchen einen echten Neustart in der Landwirtschaftspolitik", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. Zum großen Jahresauftakt der Ernährungswirtschaft ab Freitag sieht die Branche eine anhaltend schwierige Geschäftslage - und appelliert auch an die Supermarktkunden.