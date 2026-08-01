Landtagswahlkampf Wirbel um Hallervorden-Auftritt bei CDU-Kandidat Schulze

Magdeburg/Halle - Der Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden sorgt mit einem Kabarettauftritt bei Wahlkampfveranstaltungen von Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze für Wirbel. Nach Veranstaltungen in Halle und Magdeburg in den vergangenen Tagen gehe es aber wie geplant nächste Woche in Dessau und Naumburg weiter, sagte der Generalsekretär des CDU-Landesverbands, Mario Karschunke, der Deutschen Presse-Agentur. Die Veranstaltungen seien sehr gut gebucht. Für Dessau am Montag gebe es rund 600 Anmeldungen.