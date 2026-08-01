Landtagswahlkampf Wirbel um Hallervorden-Auftritt bei CDU-Kandidat Schulze

CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte dazu der "Bild": "Für die CDU Deutschlands ganz klar: Es gibt keinen Völkermord in Gaza, wir stehen an der Seite Israels und der Ukraine im Kampf gegen den Terror und Aggression." Sie sagte weiter: "Wir stehen für Freiheit und wollen uns verteidigen können, damit wir es nicht müssen. Daran wird sich nichts ändern. Wir stehen zur Meinungs- und Kunstfreiheit, doch auch hier gibt es Grenzen - mindestens aber muss die Kunst mit deutlichem Widerspruch leben."