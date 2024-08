Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder unterstützt den Wahlkampf der Thüringer CDU mit einem Aufritt in Suhl. Am Freitag vor der Landtagswahl, also am 30. August, ist eine Kundgebung mit Söder um 17 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit geplant. Das bestätigte die CDU-Landeszentrale am Donnerstag auf Anfrage. Es ist dies der einzige Termin, den der Bayer im Thüringer Landtagswahlkampf wahrnimmt.