Landtagswahlkampf: Aufregung um CDU/AfD-Foto aus Sachsen-Anhalt

Am Sonntag fachte ein 27 Sekunden langer Videoausschnitt die Diskussion weiter an. Er wurde zunächst vom AfD-nahen YouTuber Kolja Barghoorn veröffentlicht und vom früheren "Bild"- und heutigen "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt weiterverbreitet. In dem kurzen Ausschnitt sagt AfD-Spitzenkandidat Siegmund an den neben ihm sitzenden Heuer gewandt: Man könne "irgendwie meinen, dass ihr noch nie was mit der Regierung zu tun hattet, wenn ich so zuhöre". Dabei legt er dem CDU-Mann die Hand auf die Schulter. "Nee", sagt Heuer zunächst mit verschränkten Armen. Er greift sich das Mikrofon von Siegmund, legt die Hand auf dessen Schulter als er sich vorbeugt und sagt: "Ich saß noch nie im Bundestag." Es folgt ein kurzer, von Lachen begleiteter Wortwechsel zwischen den beiden Politikern. Auch Politiker von BSW, Linken und SPD sind in dem Ausschnitt auf dem Podium zu sehen.