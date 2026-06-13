Landtagswahlkampf: Aufregung um CDU/AfD-Foto aus Sachsen-Anhalt

Die Landtagswahl in Sachsen‑Anhalt ist für den 6. September terminiert. In Wahlumfragen lag die AfD zuletzt mit Werten um 40 Prozent weit vor der CDU mit um die 25 Prozent. Immer wieder gibt es Spekulationen, ob die beiden Parteien nach der Wahl zusammenarbeiten könnten. Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat das mehrfach ausgeschlossen. Zum Foto sagte der Regierungschef der dpa: "Man sollte das Foto nicht überbewerten." Guido Heuer habe lediglich nach einem Mikro gegriffen, so Schulze.