Die Landtage von Thüringen und Sachsen werden am 1. September neu gewählt. Brandenburg folgt am 22. September. In allen drei Ländern sagen Umfragen Erfolge für die AfD voraus. Die AfD wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertet, bundesweit und in Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Die Partei wehrt sich juristisch gegen die Einstufung.