Landtagswahlen Was die Wahl in Baden-Württemberg für den Bund bedeutet

Özdemir als Hoffnungsträger für die Grünen

Schon dass es auf den letzten Metern zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hagel und Özdemir kam, hat die Grünen elektrisiert. Nach den Hochrechnungen ist nun der Ministerpräsidentenposten für Cem Özdemir in greifbarer Nähe.

Gerade für die sich als staatstragend verstehenden Grünen ist die Führungsverantwortung in zumindest einem Bundesland essenziell; auch als ein mögliches Sprungbrett zurück zur Macht im Bund. Doch was bedeutet Özdemirs Erfolg für den inhaltlichen Kurs der Grünen? Der Kandidat grenzte sich mit seinem bürgerlichen Kurs im Wahlkampf maximal ab von der Bundespartei, bezeichnete sie sogar nur als "Schwesterpartei" seines Landesverbands. Mit dem Sieg würde er zum "Säulenheiligen", glaubt einer, der hinter seinem Kurs steht.

Der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte wenig Lust, sich auf Bundesebene in Parteistrukturen einzubringen. Das könnte beim früheren Parteichef Özdemir anders laufen. Kein freudiger Gedanke für linke Grüne. Einig ist man sich, dass Wähler über starke Persönlichkeiten erreichbar sind. Und Özdemir ist einer der wenigen bekannten Charakterköpfe, den die Grünen nach den Abgängen von Robert Habeck und Annalena Baerbock vorzuweisen haben.

AfD setzt zu Beginn des Wahljahres ein Ausrufezeichen

Deutliche Zugewinne der AfD waren schon vorab absehbar. Dass die Partei ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Westdeutschland (18,4 Prozent in Hessen 2023) noch übertreffen wird, galt nach den Hochrechnungen aber als unwahrscheinlich. Sie blieb zunächst unter 18 Prozent. Von der Bundespartei unter Alice Weidel und Tino Chrupalla dürfte das trotzdem als gelungener Auftakt des Wahljahres gewertet werden. Entscheidend bleiben für sie aber die Wahlen im September.

In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt geht es für die AfD dann darum, ob sie erstmals an die Regierung kommt. Da keine der anderen Parteien mit ihr zusammenarbeiten will, benötigt sie dafür die absolute Mehrheit in einem der beiden Parlamente. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie mit zuletzt 35 bis 37 Prozent in den Umfragen noch ziemlich weit davon entfernt. In Sachsen-Anhalt kommt sie immerhin schon auf 39 bis 40 Prozent. Ein Ende des Aufwärtstrends ist jedenfalls nicht absehbar.

FDP droht im Stammland rauszufliegen

Für die FDP scheint sich der Auflösungsprozess fortzusetzen. Nach dem Ausschieden aus dem Bundestag drohen die Liberalen nun auch in ihrem Stammland Baden-Württemberg aus dem Parlament zu fliegen. In den Hochrechnungen lagen sie bei etwa 4,5 Prozent. Der Linken bleibt der erstmalige Einzug den Landtag trotz des positiven Bundestrends wahrscheinlich verwehrt.