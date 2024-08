Landtagswahlen Wagenknecht vergleicht aktuelle Zustände mit Ende der DDR

Viel Beifall erhielt Wagenknecht für Aussagen zum Krieg in der Ukraine. Sie verurteilte den Angriff Russlands. "Dieser Krieg ist ein Verbrechen. Man muss alles dafür tun, diesen Krieg zu beenden." Das könne man aber nicht mit immer mehr Waffenlieferungen erreichen.

In Sachsen und auch in Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Für das BSW geht in Sachsen die frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann geht als Spitzenkandidatin ins Rennen, in Umfragen kommt die Partei auf Werte von bis zu 15 Prozent und könnte damit Teil einer neuen Regierung in Sachsen werden.