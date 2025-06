"Im Osten scheinen Wahlpräferenzen vielfältiger und weniger festgelegt zu sein", heißt es in dem Appell. "Diese Vielfalt sollte sich auch in den Landtagen abbilden können." Bei den vergangenen Landtagswahlen scheiterten viele Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde und viele Wählerstimmen seien damit nicht repräsentiert.