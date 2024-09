Die AfD wird sowohl in Sachsen als auch in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Mit 32,8 Prozent wurde die Partei in Thüringen nun erstmals in ihrer Geschichte stärkste Kraft in einem Bundesland. Der Wert ist ihr bisher höchster Stimmenanteil bei einer Wahl in Deutschland. Gleich dahinter reihen sich die 30,6 Prozent in Sachsen ein, auch wenn es für die Partei dort nur für Platz zwei hinter der CDU reichte. Tschechien und Sachsen teilen sich eine rund 460 Kilometer lange Grenze.