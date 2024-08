Entscheidungshilfe gibt in Sachsen und Thüringen auch ein Wahl-O-Mat in Regie der Landeszentralen für politische Bildung. Roland Löffler, Chef der Landeszentrale in Sachsen, sieht in dem Wahl-O-Mat aber in erster Linie ein Instrument der politischen Bildung. "Ziel ist politische Informiertheit, politische Partizipation, ein höheres Verständnis für das, was in dieser Landtagswahl zur Debatte steht", sagte er.