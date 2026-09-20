Landtagswahlen Kann die Fünf-Prozent-Hürde Merz zu Fall bringen?

Als Kanzler auf Dauer wird er zwar nicht mehr gehandelt, er könnte aber übergangsweise einspringen, bis sich die CDU neu sortiert und mit CSU-Chef Söder auf eine Nachfolgelösung geeinigt hat.

Die CSU-Übergangslösung ist übrigens schon erprobt, allerdings nur für kurze Zeit: Nach dem Spahn-Rücktritt führte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann wenige Tage die Amtsgeschäfte als Chef der Bundestagsfraktion.

Wie geht Merz in die Wahl?

Der Kanzler hat klargemacht, dass er um sein Amt kämpfen wird. "Aufgeben ist für mich keine Option", war seine zentrale Ansage bei der Pressekonferenz nach dem Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt.

Merz wird schon am Wahlabend versuchen, die engste Parteiführung hinter sich zu versammeln. Dazu hat er das Präsidium zu einer formellen Sitzung in die Berliner CDU-Zentrale beordert - anders als bei den vorhergehenden Landtagswahlen. Dem Gremium gehören alle Ministerpräsidenten der CDU qua Amt und weitere Landeschefs an. Am Montag ist dann der deutlich größere Vorstand an der Reihe und am Dienstag die Bundestagsfraktion.

Wie fest wäre er im Sattel, wenn er durchkommt?

Wenn Merz es schafft, die Reihen zu schließen, wäre er zunächst quasi Kanzler auf Bewährung. Er müsste Vertrauen zurückgewinnen und vor allem das bereits beschlossene Reformpaket gegen Widerstände aus der SPD durchsetzen. Daran wird seine Partei ihn messen. Sollte das schiefgehen, würde die K-Frage erneut gestellt - und dann möglicherweise anders beantwortet.