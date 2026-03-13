Regierungsparteien kritisch bewertet - Opposition kommt nicht besser weg

Kritisch beurteilen die Befragten die bisherigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP. Die Arbeit der SPD in der Landesregierung wird dabei auf der Skala von plus fünf bis minus fünf ("Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der …?") mit einem Durchschnittswert von 0,3 bewertet, die der Koalitionspartner Grüne (minus 0,8) und FDP (minus 0,8) gar im negativen Bereich. Für die bisher im Landtag vertretenen Oppositionsparteien sieht es nicht besser aus. Die CDU erhält für ihre Oppositionsarbeit eine Bewertung von 0,1, die Freien Wähler minus 0,1 und die AfD minus 2,6.