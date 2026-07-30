Landtagswahl Wie Schulze Wahlkampf-Hilfe aus Sachsen und Thüringen erhält

Braunsbedra - Spiegelglatt zeigt sich der Geiseltalsee in Braunsbedra, die Sonne scheint, nur eine leichte Brise kühlt die Haut. Drei Ministerpräsidenten haben sich für eine kleine Schiffstour verabredet - es geht um Strukturwandel in der ehemaligen Braunkohleregion, auch um Tourismus. Doch in Wahrheit geht es um viel mehr: Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer und sein Thüringer Amtskollege Mario Voigt sind auch nach Braunsbedra gekommen, um ihren wahlkämpfenden CDU-Parteikollegen Sven Schulze zu unterstützen.