Landtagswahl Wie Schulze Wahlkampf-Hilfe aus Sachsen und Thüringen erhält

CDU in verzwickter Situation

Schulzes CDU ist dabei in einer verzwickten Situation. Seine CDU verliert zwar Prozentpunkte gegenüber einer früheren Erhebung des gleichen Instituts. Doch die kleineren Parteien SPD und Grüne legen leicht zu. Bleiben Sozialdemokraten und Grüne im Landtag, wird es für die AfD deutlich schwerer, eine absolute Mehrheit zu erreichen und damit den Ministerpräsidenten stellen zu können. Das ist gut für Schulze, der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt bleiben will. Doch er muss damit rechnen, dass strategische Wahlentscheidungen dann auf Kosten seiner eigenen Partei gehen könnten.