An diesem Sonntag ist Landtagswahl in Thüringen. Lokal, regional und überregional gibt es großes Interesse an der Abstimmung und der politischen Zukunft des Freistaats. Wird die rechtsextreme AfD tatsächlich stärkste Kraft, wie Prognosen seit Langem sagen? Verschwinden SPD und Grüne in der politischen Versenkung? Und was ist mit dem neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht, das zum Wahlkampfauftakt in Eisenach vergangene Woche Stimmung gemacht hat? Vieles wird sich zeigen – auch erst später nach der Wahl. Wir werfen heute im Vorfeld noch einmal den Blick auf den Wartburgkreis und haben Antworten auf die wichtigsten, auch ganz praktischen Fragen. Wer wird wo gewählt? Im Wartburgkreis gibt es bei der Landtagswahl nicht nur einen, sondern insgesamt drei verschiedene Wahlkreise (siehe Grafik). Das sind (von thüringenweit insgesamt 44) die laufenden Wahlkreisnummern 5, 6 und 7. Die Wahlkreise heißen Wartburgkreis I (Nummer 5), Wartburgkreis II (6) und Wartburgkreis III (7). In jedem Wahlkreis treten unterschiedliche Direktkandidaten an, abhängig davon, ob die Parteien welche aufgestellt haben oder nicht. CDU, SPD, Linke und FDP beispielsweise stellen in allen drei Wahlkreisen Kandidaten. So kann jeder Wähler im Kreis für einen Direktkandidaten der Partei stimmen – jeweils regional. Das heißt: Menschen in der Rhön können nur den Wartburgkreis-I-Kandidaten wählen, aber nicht den Wartburgkreis-III-Kandidaten ihrer Partei. Die Freien Wähler hingegen stellen beispielsweise nur zwei Kandidaten (Wartburgkreis I und III). Wähler in Eisenach können also keinen Direktkandidaten der Vereinigung wählen. Wichtig zu wissen: Wer als Direktkandidat (über Erststimmen der Wähler) ein Mandat holt, zieht sicher in den Landtag ein – unabhängig von seinem Listenplatz (denn da ist der Einzug abhängig von den Gesamt-Zweitstimmen für die Partei). Warum hat der Wartburgkreis mehrere Wahlkreise? Das liegt unter anderem daran, dass er der flächen- und einwohnermäßig größte Landkreis Thüringens ist. Die Einteilung von Wahlkreisen erfolgt nach Paragraf 2 des Thüringer Landeswahlgesetzes. Darin heißt es „Das Gebiet des Landes (Wahlgebiet) wird in Wahlkreise eingeteilt; dabei sollen Gemeindegrenzen nach Möglichkeit eingehalten werden.“ Gemeinde- beziehungsweise Kreisgrenzen sind aber von der Bevölkerungsanzahl (und ergo der Zahl der Wähler) her fast nie deckungsgleich. Damit also zahlenmäßig möglichst gleiche Bedingungen für die Wahl der insgesamt 44 Direktkandidaten für den Landtag herrschen, wurde die Teilung in Wahlkreise vorgenommen.