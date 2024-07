Landtagswahl: Voigt: Keine Einmischung aus Saarbrücken oder Berlin

Voigt sieht CDU stärker als BSW

Voigt will in Thüringen nach der Landtagswahl am 1. September Ministerpräsident werden. Seine CDU liegt in Umfragen derzeit mit 22 bis 23 Prozent knapp auf Platz zwei, wobei ihr das Bündnis Sahra Wagenknecht mit der Thüringer Landesparteichefin Katja Wolf mit Werten von 20 bis 21 Prozent auf den Fersen ist. "Ich will einen echten politischen Wechsel. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass wir als CDU deutlich stärker werden als BSW", sagte Voigt in dem Podcast.