Solidarität mit Professor nach Drohungen

Auf der Plattform X teilte die Universität eine Solidaritätsbekundung für den Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner. Der hatte nach einem Brief an Thüringer Wähler, in dem er vor der AfD warnte, Morddrohungen erhalten. Wagner führt auch den Lehrstuhl für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der FSU.