Landtagswahl und Lockenpracht: FDP-Politikerin verliert Wahlwette - Glatze folgt

Düsseldorf - FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner macht ernst und will sich nach einer verlorenen Wette zur baden-württembergischen Landtagswahl eine Glatze rasieren. "Liberale stehen zu ihrem Wort - auch in einer Niederlage. Genauso entschlossen, wie wir der Gegenentwurf zu Stillstand und Pessimismus sind, halte ich auch Wort" sagte Büttner der "Rheinischen Post". Wann und wo sie zur Tat schreiten wird, blieb offen.