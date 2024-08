Auch in Suhl ist am Montag die Briefwahl zur Landtagswahl gestartet. Pünktlich zur Öffnungszeit des Neuen Rathauses öffnete auch das im Raum 5 auf der dritten Etage eingerichtete Briefwahlbüro seine Türen. Wer am Sonntag, dem 1. September nicht in sein angestammtes Wahllokal kommen kann oder will, der kann hier in den verbleibenden knapp drei Wochen bis zum regulären Wahltermin seine Briefwahlunterlagen abholen oder aber den Wahlzettel gleich ausfüllen und in die bereitstehende Briefwahlurne werfen. „Die Resonanz ist bisher allerdings sehr überschaubar“, sagt Wahlleiter Roy Hartleb, bei dem wie schon bei Kommunal- und Europawahl die Fäden der Landtagswahl zusammenlaufen. Vielleicht liegt es an dem hochsommerlichen, heißen Wetter, das vielen den Weg in die Stadt verleidet.