FDP-Mann Thomas Kemmerich, der 2020 für wenige Tage Ministerpräsident war, warf seinen Stimmzettel in der Klassikstadt Weimar in die Urne. Die zwei Spitzenkandidaten der Grünen gaben in zwei unterschiedlichen Städten ihre Stimmen ab: Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling gemeinsam mit Familienmitgliedern in Ilmenau und Umweltminister Bernhard Stengele in Erfurt ebenfalls in Begleitung von Familie.