Landtagswahl: Rauer Ton im Wahlkampf: Umfrage lässt Mehrheit wackeln

Eine Koalition mit der in Thüringen als rechtsextremistisch eingestuften AfD von Björn Höcke schließen alle anderen Parteien mit Chancen auf einen Einzug in den Landtag aus. Die CDU lehnt zudem eine Koalition mit der Linken ab - sehr zum Missfallen von Ramelow. Der 68-Jährige sagte in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv, erhalte "diese Ausschließeritis" sei eine Katastrophe. Er kämpfe für eine Mehrheitsregierung. Ramelow warnte vor der AfD und einer Normalisierung von Faschismus, wie er sagte.

Wagenknecht greift Voigt an

Thüringens BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf hatte vor wenigen Tagen in einem Interview mit "Welt" einen neuen Umgang mit der AfD angemahnt und beklagt, die Brandmauer habe die AfD stärker gemacht. Sie plädierte für mehr Pragmatismus, etwa im Umgang mit AfD-Anträgen. "Wenn man sich in einer Koalition befinden sollte, dann gelten für Anträge andere Spielregeln. Das ist doch logisch", sagte sie später der dpa.

Thüringens CDU-Generalsekretär Christian Herrgott erklärte, das BSW zeige, dass es selbst nicht wisse, wohin die Reise gehe. "Während Wagenknecht aus dem Saarland versucht, die Ansagen auch für Thüringen zu machen, wabert das BSW hier von der Verlängerung von Rot-Rot-Grün bis hin zum Kuschelkurs mit Höckes AfD."

Als bislang ungewiss gilt auch, ob die CDU bereit für eine Koalition mit dem BSW wäre, wenn sie von der Wagenknecht-Partei überholt würde. Wolf könnte dann Anspruch auf das Ministerpräsidentenamt erheben. Sie sei sicher, dass man auch dann eine Lösung finden werde, sagte sie. "Ich erlebe bei allen einen großen Leidensdruck mit einer Minderheitenregierung, auch bei der CDU." Ihrer Wahrnehmung nach sei allen "demokratischen Parteien" klar, "dass sie eine besondere Verantwortung haben". Wagenknecht sagte der "Thüringer Allgemeinen", werde Wolf Ministerpräsidentin, würde dies "ein Beben in Berlin auslösen und auch die Bundespolitik verändern".

Wagenknecht warf den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt vor, Bundes- und Landespolitik gegeneinander zu stellen. Er habe "nicht verstanden, in welchem Ausmaß die falsche Außenpolitik von Ampel und Union, die unser Land in einen Atomkrieg hineinführen könnte, auch den Menschen in Thüringen Angst macht", sagte sie der Zeitung.