Vier Fragen, sechs Kandidaten, die jeweils darauf antworten, und am Ende doch eigentlich noch viel mehr, dass es zu sagen gäbe und um das sich streiten ließe – das war die Podiumsdiskussion mit Landtagsbewerbern der Region am Mittwochabend. Direkt gestritten wurde – obwohl das Parteienspektrum breit vertreten war – zwar kaum. Doch hitzig war es hier und da schon. Und das lag nicht bloß an den hohen Temperaturen im zweiten Geschoss des Schweinaer Maßstabwerks. So arbeiteten sich die Kandidaten weniger konfrontativ, aber an den Themen selbst, mitunter mit Furor, ab.