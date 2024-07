Mit grünem Kleinbus, Sonnenschirm und Infostand platzierten sich die Mitarbeiter des Landtags am Mittwoch direkt neben die Bratwurststände auf dem Marktplatz. Sie haben für mehr Beteiligung zur Landtagswahl am 1. September geworben. Vereinzelt blieben Passanten stehen, um sich zu informieren und ein kleines Werbegeschenk in Empfang zu nehmen. Unterstützung erhielt das Erfurter Team von der Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Bürgermeisterin Janine Merz (SPD) und dem städtischen Wahlleiter Andreas Werner. „Wir wollen die Chance nutzen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wählen ist ein Recht, dass man nicht einfach verschenken sollte“, wirbt Doreen Huth, Pressesprecherin des Thüringer Landtags, für die Kampagne Nicht-Wählen kann Folgen haben. Gemeinsam mit ihren beiden Kollegen fährt sie 40 Stationen in Gesamtthüringen an, um für mehr Wahlbeteiligung zu werben.