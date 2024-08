Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Polizei steht ein arbeitsreiches Wahlwochenende bevor. Anlässlich der Landtagswahl sind in mehreren Städten Versammlungen und Demonstrationen angemeldet, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Außerdem veranstalten die Parteien am Sonntag ihre Wahlpartys. Der Schwerpunkt liegt in Erfurt, aber auch in Jena und Weimar soll es Demonstrationen geben. Die Polizei ist an beiden Tagen mit mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort.