Nach jüngsten Umfragen deutet sich in Thüringen eine politisch machbare Mehrheit von CDU, BSW und SPD an. Zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sagte Maier, man wisse nicht so genau, was es sei. In Thüringen könne man nicht über Krieg und Frieden oder geopolitische Fragen entscheiden, betonte er. Parteigründerin Wagenknecht hatte Positionen zu diesem Thema zur Bedingung für mögliche Koalitionen in Sachsen und Thüringen gemacht.