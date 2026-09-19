Landtagswahl in MV: Was man über die Wahl im Nordosten wissen sollte

Wer am Wahlsonntag nicht ins Wahllokal gehen kann, kann seine Stimme per Brief abgeben oder in einem der Briefwahlbüros wählen gehen. Die Briefe müssen bis 18.00 Uhr am Sonntag eingegangen sein. Die Landeswahlleitung hatte die Briefwahl gegen Kritik unter anderem der AfD verteidigt: Das Prozedere sei sicher.

Und danach?

Der neue Landtag mit Sitz im Schweriner Schloss muss laut Landesverfassung spätestens 30 Tage nach der Wahl erstmals zusammentreten. Die erste Sitzung muss also spätestens am 20. Oktober stattfinden, dann enden die Amtszeiten der Ministerpräsidentin und Minister. Sie sind aber verpflichtet, die Amtsgeschäfte weiterzuführen, bis die Nachfolgerinnen und Nachfolger übernehmen.

Der Landtag wählt den Regierungschef in geheimer Abstimmung. Er muss in MV nicht zwingend Mitglied des Landtags sein. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder erhält. Das muss innerhalb von 28 Tagen geschehen. Wer neuer Regierungschef ist, ernennt dann die Ministerinnen und Minister, die das Landeskabinett bilden.

Gelingt die Wahl der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten innerhalb der gesetzten Frist nicht, kann eine Mehrheit der Abgeordneten innerhalb von 14 Tagen die Auflösung des Landtags beschließen. Das würde ein vorzeitiges Ende der Wahlperiode bedeuten, es gäbe Neuwahlen. Wird die Auflösung abgelehnt oder kommt die erforderliche Mehrheit nicht zustande, findet noch am selben Tag ein weiterer Wahlgang für das Amt des Regierungschefs statt. Dann gewinnt, wer die meisten Stimmen bekommt.