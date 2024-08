Landtagswahl: Gedenkstätten: Solidarität mit Stiftungsdirektor Wagner

Direktor sah sich nach Brief an Wähler Bedrohungen ausgesetzt

Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, sah sich jüngst nach einem Brief an die Thüringer Wähler mit Warnung vor der AfD Bedrohungen ausgesetzt. Sein Konterfei sei auf eine Todesmarschstele geklebt worden. Die Stele erinnert an die Opfer der Todesmärsche aus den Lagern des KZ-Komplexes Mittelbau-Dora. Eine Frau habe ihm außerdem per E-Mail den Tod gewünscht, so Wagner.